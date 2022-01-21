Врачи перечислили симптомы рака легких

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Врачи напомнили, что выявление предупреждающих признаков рака легких на ранней стадии дает человеку больше шансов на успешное лечение. На симптомы рака легких иногда не обращают внимания, но следует с большей ответственностью относиться к своему здоровью, отметили медики.

Одним из наиболее известных симптомов рака легких является постоянный кашель.

— Если ваш кашель не проходит через две или три недели, то приходите в врачу и проверяйте его, — сообщили специалисты.

Они добавили, что тип кашля может варьироваться в зависимости от человека, но в некоторых случаях кашель при раке легких может сопровождаться хрипом или дребезжащим шумом.

Также признаками онкологии врачи назвали инфекции грудной клетки, которые часто возвращаются, кашель кровью, боль при дыхании или кашле, постоянную одышку, усталость или недостаток энергии и потерю аппетита или необъяснимую потерю веса.

Кроме того, на рак легких могут указывать изменения во внешнем виде пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше, затрудненное глотание или боль при глотании, хриплый голос, отек лица или шеи, постоянная боль в груди или плече.

Медики сообщили, что большему риску развития рака легких подвержены курильщики. По их словам, курение 25 сигарет в день увеличивает риск развития рака легких в 25 раз, сообщается на портале Express.

Ученые назвали вызывающий рак продукт. Они установили, что популярный продукт вызывает рак и ежегодно приводит к тысячам смертей. По их словам, одним из факторов риска развития онкологии является потребление обработанного мяса.