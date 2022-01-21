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Пассажиры столичного метро воспользовались виртуальной «Тройкой» более 147 тысяч раз

Михаил Алимов

Город
Пассажиры столичного метро воспользовались виртуальной «Тройкой» более 147 тысяч раз
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице меньше чем за месяц работы виртуальной карты «Тройка» ею воспользовались для оплаты проезда более 147 тысяч раз. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отмечается, более 2800 человек оплачивали проезд с ее помощью.

— Мы продолжаем развивать и совершенствовать нашу билетную систему — это задача, поставленная мэром Москвы. Виртуальная «Тройка» — сервис, который ждали пассажиры: совершено уже свыше 147 тысяч поездок. Уверены, что это число будет расти. Постепенно все турникеты метро оборудуют под прием банковских карт и виртуальной «Тройки», которая очень удобна в период пандемии благодаря удаленному пополнению. Также пассажирам не надо соприкасаться с поверхностями в транспорте, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

Виртуальную карту можно получить при наличии смартфона на базе операционной системы Android с модулем NFC. Поездки оплачиваются через Google Pay или Samsung Pay. Такой способ оплаты работает только на турникетах, которые принимают банковские карты.

До этого сообщалось, что в столице уже 70 процентов пассажиров оплачивают поездки в метро без обращения в кассу, что положительно сказывается на экологии и существенно экономит им время. Например, 10 лет назад билет можно было приобрести только в кассе или киоске Мосгортранса. Теперь возможности существенно возросли.

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