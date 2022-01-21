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«Надеюсь, все будет хорошо»: Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Полина Долганова

Общество
«Надеюсь, все будет хорошо»: Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Фото: Youtube / НТВ

Российская актриса Елена Проклова, которая недавно перенесла инсульт, в пятницу, 21 января, сообщила, что ее состояние улучшилось.

По ее словам, врачи делают максимум для того, чтобы поддерживать ее в тонусе.

— Спасибо за беспокойство и внимание. Да, мне гораздо лучше, я иду на поправку. Безусловно, это большая работа, но делается все возможное и я надеюсь, что все будет хорошо, — рассказала актриса в разговоре с РИА Новости.

До этого пережившая инсульт 68-летняя Проклова рассказала о своем восстановлении и опасениях стать «овощем» и обузой для близких. По словам актрисы, ее все время шатает и тошнит, так как поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат.

10 января СМИ сообщили, что Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценили степень тяжести ее состояния как среднюю.

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