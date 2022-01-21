Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт пояснил, как определяют процент индексации пенсии

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт пояснил, как определяют процент индексации пенсии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доктор наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов рассказал, как происходит процесс индексации пенсионных выплат, и что влияет на итоговый уровень корректировки.

Эксперт отметил, что в этом году Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента неработающим гражданам пенсионного возраста.

Распоряжение довести величину индексации пенсионных выплат до уровня в 8,6 процента поступило правительству от президента России Владимира Путина с учетом потребностей пенсионеров.

— Я напомню, когда формируется бюджет, в него в мае закладывается инфляция, она оценивалась в 5,9 процента. Поскольку по итогам года ее уровень составил 8,4 процента, конечно, нужно было принимать решение. Почему на 8,6 процента? Потому что цена части продуктового набора пенсионеров повысилась больше, — пояснил он в комментарии Nation News.

Александр Сафонов добавил, что обычно индексация пенсионных выплат осуществляется раз в год. Исключения бывают в тех случаях, когда инфляция опережает плановые значения. Он выразил надежду на то, что подобные меры в этом году не понадобятся.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале.

Читайте также:
Пенсионеры индексация Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте