Эксперт пояснил, как определяют процент индексации пенсии

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Доктор наук, профессор Финансового университета Александр Сафонов рассказал, как происходит процесс индексации пенсионных выплат, и что влияет на итоговый уровень корректировки.

Эксперт отметил, что в этом году Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6 процента неработающим гражданам пенсионного возраста.

Распоряжение довести величину индексации пенсионных выплат до уровня в 8,6 процента поступило правительству от президента России Владимира Путина с учетом потребностей пенсионеров.

— Я напомню, когда формируется бюджет, в него в мае закладывается инфляция, она оценивалась в 5,9 процента. Поскольку по итогам года ее уровень составил 8,4 процента, конечно, нужно было принимать решение. Почему на 8,6 процента? Потому что цена части продуктового набора пенсионеров повысилась больше, — пояснил он в комментарии Nation News.

Александр Сафонов добавил, что обычно индексация пенсионных выплат осуществляется раз в год. Исключения бывают в тех случаях, когда инфляция опережает плановые значения. Он выразил надежду на то, что подобные меры в этом году не понадобятся.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в феврале.