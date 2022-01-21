Уникальная экскурсия «Ночь в метро» начнется в Москве в конце января

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столичной подземке 28 января можно посетить первую уникальную экскурсию «Ночь в метро». Ее запускает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы вместе с Музеем Москвы и проектом «Заблудшие», сообщили в пресс-службе ведомства.

— Город засыпает — просыпается метро. Сначала вы попадете в ночную подземку: прокатитесь на ретропоезде «А» 1930-х годов, побродите по безлюдным станциям, посмотрите, где ночуют составы, — говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

После посещения метро гости направятся в отель «Националь», где пройдет спектакль-экскурсия «Заблудшие».

Первая такая экскурсия пройдет с 28 на 29 января. Будут соблюдены все меры безопасности из-за пандемии. Подробнее ознакомиться с мероприятием и приобрести билеты можно на сайте.

До этого сообщалось, что дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы, с 20 января. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея. Оператором проекта выступает московский центр «Патриот.Спорт».