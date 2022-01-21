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Лавров заявил, что РФ хочет нормализовать отношения с Грузией

Полина Долганова

В мире
Лавров заявил, что РФ хочет нормализовать отношения с Грузией
Фото: МИД РФ

Россия хочет добиться нормализации отношений с Грузией, но этот процесс должен представлять собой «улицу с двусторонним движением». Об этом в пятницу, 21 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей — все это отвечает интересам народов двух наших стран, — цитирует главу МИД РФ ТАСС.

20 января Госдеп США опубликовал на своем сайте примеры приписываемой РФ «дезинформации» и доклад, который посвящен роли российского канала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде».

По мнению американского внешнеполитического ведомства, Россия «создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы».

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию является для России вопросом жизни и смерти. По его словам, НАТО постепенно распространяет свое влияние, кроме Украины, и на другие страны, которые были на территории Советского Союза.

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