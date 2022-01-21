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Суд закрыл уголовное дело о нападении на врача в Нижневартовске

Илья Ашуров

Происшествия
Суд закрыл уголовное дело о нападении на врача в Нижневартовске
Фото: пресс-служба суда

В Ханты-Мансийском автономном округе суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача одной из местных частных клиник. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Как сообщает Telegram-канал Baza, прекратить дело попросил сам пострадавший медик.

Избиение врача

В сентябре 2021 года женщина в хиджабе пришла на осмотр к врачу-дерматологу в частную клинику в Нижневартовске. Сначала она не хотела, чтобы ее осматривал врач мужского пола, но потом все же согласилась. После того как медик осмотрел пациентку, к нему в кабинет ворвался ее муж и избил врача.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Видео: Telegram / Baza

Впоследствии в отношении мужа пациентки возбудили уголовное дело.

В декабре прошлого года в столичной больнице скончался стоматолог частной клиники, которого ранил ножом пациент. По предварительным данным, причиной нападения стало недовольство пациента от проделанной работы врача. Подробнее об этом случае читайте в материале «Вечерней Москвы».

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