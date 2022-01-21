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МИД РФ: Предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Полина Долганова

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МИД РФ: Предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
Фото: МИД РФ

Предложения России по гарантиям безопасности предполагают, что НАТО должна вывести свои военные мощности из Румынии и Болгарии, чтобы вернуться к конфигурации 1997 года. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния, — говорится в сообщении ведомства.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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