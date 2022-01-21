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В России выявили 49 513 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 49 513 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 49 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 15 987 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 692 человека, еще 9136 были госпитализированы. Уточняется, что количество госпитализаций 21 января составило на 0,34 процента меньше, нежели днем ранее.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 24 719 пациентов.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. В столицу он придет немного раньше: в конце января — начале февраля.

До этого председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России вряд ли введут полномасштабный локдаун из-за распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Он добавил, что российские власти подготовились к новой волне пандемии: укрепили первичное звено сферы здравоохранения и пополнили резерв кадров.

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