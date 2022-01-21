Демонтаж новогодних елей завершили в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около тысячи новогодних елок убрали с улиц столицы. Все работы по их демонтажу завершены. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

— Другие световые конструкции — тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары — останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны. Они служат источником дополнительного освещения столицы и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также в городе до конца января останутся 60 светящихся цифр 2022. Всего для праздника были подготовлены четыре тысячи различных световых и декоративных конструкций. Их используют каждый год для украшения города. После демонтажа они отправятся на склады, где их почистят и аккуратно уложат до следующего Нового года.

До этого сообщалось, что первые новогодние ели, сданные москвичами после праздников, начали перерабатывать в щепу. В столице 2 января заработали 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации — почти на 30 больше, чем в прошлом году. 11 из них открыты на природных территориях города.

До 20 февраля у жителей Москвы будет возможность сдать свою елку в одном из них. Благо многие точки сбора работают ежедневно, а некоторые — даже круглосуточно.