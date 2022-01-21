В Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена

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Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена начались в Женеве в пятницу, 21 января.

Ожидается, что во время дискуссии политики обсудят гарантии безопасности.

Делегация со стороны РФ прибыла в Женеву вечером 20 января.

Предполагается, что диалог сторон продлится несколько часов. Затем политики по отдельности ответят на вопросы журналистов.

— Мы не ждем прорывов от встречи с Блинкеном, но ждем ответов, — заявил глава МИД РФ в начале встречи.

Он также выразил надежду, что переговоры помогут Штатам подготовить ответы на российские предложения по безопасности, передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.