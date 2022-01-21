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Движение на Ленинском проспекте восстановили после смертельного ДТП с КамАЗом

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение на Ленинском проспекте восстановили после смертельного ДТП с КамАЗом
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80к1 Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено на Ленинградском проспекте, где после ДТП с участием КамАЗа погиб водитель автомобиля каршеринга. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Смертельная авария, о которой идет речь, произошла в тоннеле в районе дома 80 на Ленинградском проспекте по направлению движения в центр. Водитель машины каршеринга не успел вовремя перестроиться и врезался в КамАЗ, осуществлявший уборку снега на проезжей части.

Движение на Ленинском проспекте восстановили после смертельного ДТП с КамАЗом Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В результате ДТП мужчина, управлявший каршеринговым авто, от полученных травм скончался на месте.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором 3 человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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