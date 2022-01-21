Песков призвал не усиливать напряженность вокруг ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

В ситуации, сложившейся вокруг Донбасса, не нужно совершать провокационные шаги, которые усилят напряженность в регионе. Об этом в пятницу, 21 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что депутаты, которые разработали законопроект о признании ДНР и ЛНР, не должны получать никаких политических очков посредством такой хрупкой темы, передает ТАСС.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций по вопросу признания самопровозглашенных республик состоятся на следующей неделе.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. По его словам, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.