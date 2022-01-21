Столичная Госинспекция отчиталась о действиях на юго-западе города за 2021 год

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы отчиталась о результатах своих действий на юго-западе города за 2021 год. Инспекторы обнаружили и освободили от самостроя более 17 тысяч квадратных метров общественного пространства, сообщили в пятницу, 21 января, в пресс-службе ведомства.

— За год на территории округа демонтировано 130 объектов самостроя, из них свыше 60 объектов капитального строительства. Освобождено 17 тысяч 418 квадратных метров общественного пространства, которые город благоустраивает, — передает слова руководителя Госинспекции по Москве Владислава Овчинского агентство городских новостей «Москва».

Всего было выявлено 165 объектов самостроя, а их общая площадь превысила 74 тысячи квадратных метров.

— В основном это складские и хозяйственные постройки, которые были возведены несколько десятилетий назад. Благодаря профилактике правонарушений, информационно-разъяснительной работе и изменениям законодательства в части увеличения штрафов за самострой количество незаконных построек ежегодно снижается, а новые объекты самовольного строительства встречаются все реже, — рассказал Овчинский.

По его словам, в 2021 году количество нарушений снизилось в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. В ЮЗАО владельцы нарушили имущественно-земельное законодательство 1638 раз. Общая сумма штрафов по ним составила 284,9 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что в 2021 году было ликвидировано более 120 объектов самостроя в Северном административном округе (САО) Москвы. Как сообщили в ведомстве, всего за 2021 год в САО было проведено 5277 контрольно-инспекционных мероприятий, из них 1566 — в отношении земельных участков и 3711 — касательно объектов нежилого фонда.