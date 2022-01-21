Подмосковье подписало соглашение о внедрении системы IRIIS

Фото: Телеканал 360

Правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы IRIIS. Ее главная цель — оценка проектов в коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах. При помощи этой системы планируют повысить качество проектов и привлечь в регион новых инвесторов.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин, власти региона уделяют большое внимание тому, как возводимые объекты повлияют на жизнь людей и окружающую среду. Поэтому появление подобной системы — это важный и необходимый шаг.

— Она позволит упаковывать все инвестиционные проекты таким образом, чтобы они были понятны инвестору и находились в общепризнанной шкале, в системе координат, которая позволит быстро на старте проектов оценить их инвестиционную привлекательность и эффективность, — пояснил он в комментарии «360».

Пилотными проектами, которые Московская область представит для IRIIS, станут дублер Егорьевского шоссе и еще одна автомобильная дорога МКАД — Дзержинский — Лыткарино.

Ранее сообщалось, что индустриальный парк «Руднево» представят инвесторам ОЭЗ «Технополис Москва»в рамках открытого роуд-шоу.