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Водителя самосвала, повредившего пешеходный мост в Балашихе, привлекли к ответственности

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водителя самосвала, повредившего пешеходный мост в Балашихе, привлекли к ответственности
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, М-7 Волга, 29-й километр Карта всех событий

В подмосковном городе Балашиха водителя самосвала, который передвигался с поднятым кузовом и обрушил конструкцию пешеходного моста, привлекли к административной ответственности. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В отношении мужчины составили административный материал по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Движение по поврежденному пешеходному переходу закрыли.

— Пешеходы могут воспользоваться ближайшим надземным переходом, который расположен на 28-м километре автодороги М7 «Волга», — резюмировали в ведомстве.

ДТП с самосвалом, о котором идет речь, произошло в районе дома № 112, строение 2, по улице Владимирской, на 29-м километре трассы М7 «Волга».

Ехавший с поднятым кузовом самосвал зацепил конструкцию надземного пешеходного моста и обрушил ее. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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