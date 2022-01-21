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«Серийного насильника», нападавшего на женщин на юго-западе Москвы, отправили в СИЗО

Анастасия Колоскова

Происшествия
«Серийного насильника», нападавшего на женщин на юго-западе Москвы, отправили в СИЗО
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Черемушкинский районный суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Постановлением Черемушкинского районного суда от 21 января 2022 года Салохову Джамшеду Джонибековичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование» — прим. «ВМ»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, — заключил пресс-секретарь суда.

«Серийного насильника», нападавшего на женщин на юго-западе Москвы, отправили в СИЗО Фото: Пресс-секретарь Черемушкинского районного суда

Дело «серийного насильника»

О задержании 21-летнего парня стало известно 19 января. Он по меньшей мере дважды нападал на женщин с целью изнасилования. К счастью, в обоих случаях он получил отпор.

Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как «потерпевшая оказала активное сопротивление».

Еще одно нападение произошло 14 января. Тогда жертвой изнасилования могла стать 22-летняя девушка.

Видео: Telegram / SHOT

Также подозреваемого проверяют на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Позже Следственный комитет опубликовал кадры допроса 21-летнего молодого человека, а сотрудники МВД раскрыли подробности неудачного нападения «насильника» на нескольких женщин.

В ходе допроса молодой человек не сразу признал свою вину. Сначала он неуверенно заявил, что подходил к девушкам с целью знакомства. Однако на вопрос полицейского, приставал ли он к потерпевшим, злоумышленник ответил утвердительно.

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