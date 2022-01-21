Выставка «Хольга» открылась в Галерее классической фотографии

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Саввинская набережная, 23с1 Карта всех событий

Галерея классической фотографии представляет выставку Сергея Чубарова «Хольга».

Посетители увидят более полусотни фотоснимков: атмосферные городские и деревенские пейзажи и просто фотографии, снятые на цветные и черно-белые пленки аналоговой камерой «Хольга».

Эта дешевая среднеформатная фотокамера выпускалась с начала 1980-х годов в Китае. Пластиковый «фотоаппарат для народа» приобрел культовый статус и получил популярность у фотографов благодаря художественному качеству фотографий.

— Это случается очень редко, когда фотограф, придумавший свой мир и населивший его героями, остается в состоянии творца на протяжении многих лет. Мир Сергея Чубарова — добрая сказка, которая присутствует рядом с нами, только увидеть ее можно лишь под определенным углом зрения, — отметила фотограф Анна Голубовская.

Камера с мягким фокусом и инстаграмными искажениями в стиле ретро позволяет придавать снимкам «артовую» эстетику. Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро. Но в отличие от известного мастера, фотограф стремится получить такое изображение, которое бы отличалось графичностью и гармонией форм.

Выставка открыта до 20 февраля, сообщает пресс-служба галереи.

Центральный Манеж с 15 января зовет посетителей на выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года.

В 11 залах посетителям предложат пройти «путь героя». Основные темы экспозиционного пространства — музыка, поэзия, кино и искусство — представлены с помощью артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя. Экспонаты для выставки предоставили его семья и коллекционеры — поклонники творчества музыканта.