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Владельцы квартир в Москве отказывают двум из трех съемщиков

Иван Юминов

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Владельцы квартир в Москве отказывают двум из трех съемщиков
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Положительное решение по аренде квартиры в Москве от собственника получает только каждый третий потенциальный арендатор. Об этом сообщили в сервисе ЦИАН в пятницу, 21 января.

— Рантье отказывают в заселении двум из трех арендаторов. На фоне новой волны пандемии больше отказов стали получать сотрудники медицинской сферы, семейные люди с детьми, сложнее теперь заселиться и с домашними животными, — говорится в сообщении.

Еще летом 2021 года собственники квартир отказывали в заселении только 52 процентам арендаторов, уточнили в компании. Самые лояльные к потенциальным арендаторам собственники предлагают квартиры за МКАД.

Навстречу при поиске жилья идут и владельцы квартир в ЦАО. Данный феномен, как считают исследователи, связан с общей невысокой платежеспособностью.

Собственники с самыми строгими требованиями сдают жилье в СВАО, ЮВАО и ВАО. При этом за год ставка аренды однокомнатной квартиры выросла до 48,2 тысячи рублей, а двухкомнатной — до 69,6 тысячи рублей.

Владельцы квартир в Москве отказывают двум из трех съемщиков

За аналогичный период число объявлений о долгосрочной аренде жилья упало в Москве на 80 процентов, уточнил глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов. На этом фоне, по его словам, рантье завышают требования из-за меньшей доступности ипотечного кредитования и все большего числа желающих арендовать жилье, отмечает Интерфакс.

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