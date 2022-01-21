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Кипр разрешит въезд без ПЦР-тестов привитым «Спутником V» с 1 марта

Иван Юминов

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Кипр разрешит въезд без ПЦР-тестов привитым «Спутником V» с 1 марта
Фото: Pixabay

Туристы, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», смогут попасть с 1 марта на Кипр без ПЦР-тестов. Об этом сообщили в правительстве страны в пятницу, 21 января.

Привитые или перенесшие COVID-19 люди смогут попасть в республику со свидетельством о вакцинации или документом, подтверждающим выздоровление. Сертификат будет считаться подходящим, если он был выдан государственными органами, а человек был привит, в том числе, «Спутником V» или «Спутником Лайт».

Пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны получить бустерную дозу указанных вакцин, если с момента получения второй дозы прошло девять месяцев. Срок действия справки о выздоровлении после коронавируса будет ограничен 180 днями с момента прохождения теста, отмечает ТАСС.

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19 января в АТОР сообщили, что общие правила въезда туристов в Египет не меняются, но есть одно уточнение. Выборочное тестирование по прибытии ждет только тех, чьи справки о тестировании или сертификаты о вакцинации не будут соответствовать правилам въезда.

Данных туристов попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW. При положительном результате человеку придется изолироваться на пять дней в отеле с повторным тестом на шестой день.

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