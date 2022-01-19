«Есть уточнение»: АТОР рассказала о новых правилах въезда в Египет

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Общие правила въезда туристов в Египет не меняются, но есть одно уточнение. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в среду, 19 января.

— Спешим успокоить туристов: общие правила въезда российских путешественников не меняются. Однако есть уточнение, которое описывает процедуры проверки пассажиров с сомнительными справками о тестах или вакцинации, — рассказала эксперт.

Выборочное тестирование по прибытии ждет только тех, чьи справки о тестировании или сертификаты о вакцинации не будут соответствовать правилам въезда, уточнила она. Данных туристов, по ее информации, попросят пройти экспресс-тест на антигены ID NOW.

При положительном результате человеку придется изолироваться на пять дней в отеле с повторным тестом на шестой день, добавила специалист. Если и после этого результат тестирования снова окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования, приводит слова Ломидзе РИА Новости.

В декабре 2021 года вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что во время путешествий стоит придерживаться определенных правил, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и не заразиться коронавирусом. Он отметил, что еще до поездки стоит задуматься о ее целесообразности в эпоху пандемии.

Более того, для совершения путешествия обязательно нужно сделать прививку от коронавирусной инфекции и соблюдать простейшие меры санитарной безопасности. Альтштейн уточнил, что нужно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции и не просто носить маску в общественных местах, а менять ее каждые два часа.