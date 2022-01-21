Минтранс предложил выдавать экипажу наручники для борьбы с авиадебоширами

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Экипажам самолетов следует выдавать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для сдерживания авиадебоширов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу, 21 января.

— Для исключения таких случаев, обеспечения безопасности полета, а также сохранения жизни и здоровья экипажа и пассажиров предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности право применять специальные средства сдерживания. В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания, — говорится в сообщении.

Данные меры, как уточняется, призваны исключить противоправные действия со стороны пассажира. Члены экипажа должны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого применены средства сдерживания. Агрессивного пассажира запрещается размещать на креслах у прохода или выхода, приводит сообщение Минтранса агентство городских новостей «Москва».

19 января появилось видео конфликта балерины Анастасии Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками.

По словам пассажиров, скандал продолжался час. Позже звезда и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.