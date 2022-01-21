Институт ФМБА подал заявку на регистрацию новой вакцины от COVID-19

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Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». Об этом свидетельствуют данные реестра лекарственных средств Минздрава в пятницу, 21 января.

— Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Дата регистрации входящего номера: 21.01.2022 г., — говорится в сообщении.

Заявку подал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА, отмечает РИА Новости.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

21 января в Москве зафиксировали 15 987 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое число заболевших — максимум с начала пандемии.

В больницу доставлены 1064 человека, что равно 6,7 процента заболевших. Количество смертельных случаев составило 72. К аппарату ИВЛ подключены 510 человек.