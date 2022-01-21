Россияне рассказали, под какую музыку просыпаются на работу

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Возвращаться в рабочий режим после новогодних праздников россиянам помогают поп, хип-хоп и рок. В топ-5 самых популярных музыкальных направлений также вошли классическая музыка и шансон. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Среди самых популярных композиций большинство респондентов назвали Miyagi & Andy Panda Utopia, саундтрек к «Великому Гэтсби» от Lana Del Rey — Young and Beautiful, «Юность» группы Dabro и «Жизнь не Голливуд» Макса Коржа. Также многим нравится слушать с утра трек от Люси Чеботиной «Солнце Монако».

Любителей шансона радует с утра трек Стаса Михайлова и Таисии Повалий «Что с тобой» и Александра Розенбаума «Да ладно». Из классических композиций россияне чаще всего выбирают «Утро» Эдварда Грига и Nuvole Bianche Людовико Эйнауди, передает Life.ru.

18 января был объявлен самый популярный в мире музыкант 2021 года. Главным исполнителем прошлого года стал рэпер Дрейк. На стриминговых сервисах его треки набрали 8,6 миллиарда прослушиваний. В 2020 году Дрейка назвали музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard.