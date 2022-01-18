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Объявлен самый популярный в мире музыкант 2021 года

Юлия Курганова

Общество
Объявлен самый популярный в мире музыкант 2021 года
Фото: instagram.com/p/Biki8wlH14_/?hl=ru&taken-by=champagnepapi

Объявлен самый популярный музыкант 2021 года по версии компании Chart data. Данные о победителе опубликованы в соцсети Twitter.

Главным исполнителем прошлого года стал рэпер Дрейк. На стриминговых сервисах его треки набрали 8,6 миллиарда прослушиваний.

В прошлом году Дрейка назвали музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard. Было отмечено, что, начиная со студийного альбома Thank Me Later 2010 года, все пластинки рэпера занимали высшие строчки в Billboard 200. Дрейк является единственным сольным артистом, который суммарно провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала.

На данный момент 35-летний музыкант имеет 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard только пять раз.

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