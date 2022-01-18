Объявлен самый популярный в мире музыкант 2021 года

Фото: instagram.com/p/Biki8wlH14_/?hl=ru&taken-by=champagnepapi

Объявлен самый популярный музыкант 2021 года по версии компании Chart data. Данные о победителе опубликованы в соцсети Twitter.

Главным исполнителем прошлого года стал рэпер Дрейк. На стриминговых сервисах его треки набрали 8,6 миллиарда прослушиваний.

.@Drake was the #1 most streamed artist of 2021 in the US, with 8.6 billion on-demand streams. 1 out of every 131 streams was a Drake song. — chart data (@chartdata) January 13, 2022

В прошлом году Дрейка назвали музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard. Было отмечено, что, начиная со студийного альбома Thank Me Later 2010 года, все пластинки рэпера занимали высшие строчки в Billboard 200. Дрейк является единственным сольным артистом, который суммарно провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала.

На данный момент 35-летний музыкант имеет 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard только пять раз.