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В Гидрометцентре рассказали, когда закончится снегопад в Москве

Иван Юминов

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Погода в Москве
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В Гидрометцентре рассказали, когда закончится снегопад в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снегопады в Московском регионе будут идти до 22 января включительно. Об этом сообщил глава ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин в пятницу, 21 января.

— У нас будет несколько атмосферных фронтов проходить через Центральную Россию, Московский регион. Будет идти снег, но не все два дня, а будут волны, так скажем, — рассказал синоптик.

Всего выпадет от пяти до восьми миллиметров осадков, уточнил он. Высота снежного покрова к воскресенью, 23 января, может вырасти на пять-десять сантиметров, приводит слова Варакина ТАСС.

21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.

Кроме того, сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 00:00 23 января, отметили синоптики. По их данным, в городе температура составит от минус четырех до минус шести градусов, а ночью понизится до минус семи.

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