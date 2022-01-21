Электробусы по маршруту № 842 запустят на востоке Москвы с 22 января

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

С 22 января 2022 года на востоке Москвы по маршруту № 842 запустят электробусы вместо автобусов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

Маршрут автобуса на данный момент проходит через улицу Плющева, Зеленый проспект, станцию метро «Перово», улицу 2-ю Владимирскую, улицу Перовскую.

— С 22 января маршрут № 842 «Платформа «Перово» — Платформа «Новогиреево» станет электробусным, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что маршрут и время работы останутся без изменений.

Ранее в Москве запустили электробусы по маршруту № 53 — улица Корнейчука — метро «Владыкино».

В 2022 году планируется ввести 30 километров новых выделенных полос для движения общественного транспорта, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.