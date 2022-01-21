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Пожар произошел в главном здании МГУ на Воробьевых горах

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пожар произошел в главном здании МГУ на Воробьевых горах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Пожар произошел в главном здании Московского Государственного университета на Воробьевых горах. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, возгорание произошло в помещении на 6-м этаже. Огонь удалось потушить пожарной частью объекта.

Позже в пресс-службе МЧС по городу уточнили, что сообщение о возгорании в главном корпусе МГУ поступило на пульт дежурного 21 января в около 18 вечера. По данным ведомства, на 6-м этаже здания загорелась дверь в лабораторию. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Спасатели ликвидировали огонь в 18 часов 18 минут.

— До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе МЧС.

В этот же день возгорание случилось в доме 43, корпус 2 на Чертановской улице в Москве. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В Сети появились кадры с места происшествия.

Днем ранее пятерых человек спасли из пожара, который произошел в жилом доме в Капотне. Среди спасенных двое детей. Площадь возгорания достигала 35 квадратных метров.

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