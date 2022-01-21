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Конфликт на рабочем месте чуть не стоил столичному повару глаза

Анастасия Колоскова

Происшествия
Конфликт на рабочем месте чуть не стоил столичному повару глаза
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2 Карта всех событий

Повар одного из столичных кафе угодил в больницу после драки на рабочем месте. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в кафе, расположенном в доме 6, строение 2 на Пресненской набережной. Вечером 19 января 23-летний парень, работающий поваром, поссорился с коллегой. Конфликт перерос в драку. В результате молодого человека доставили в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану века глаза и ушиб мягких тканей головы.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось о мужчине, который получил тяжелые травмы после конфликта с прохожим возле магазина в Москве. Инцидент произошел возле магазина, расположенного по адресу улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Между 30-летним мужчиной и случайным прохожим возникла ссора. В ходе конфликта парень вытащил нож и несколько раз ударил оппонента, а затем скрылся. В результате пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения грудной клетки и резаную рану уха.

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