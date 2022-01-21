На Украине объяснили слова Зеленского об «оккупации» Харькова

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности оккупации Харькова со стороны России являются гипотетическим сценарием. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в пятницу, 21 января.

— Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях, — рассказал чиновник.

Лидер, как считает он, размышлял об эскалации. Зеленский не имел в виду, что Харьков будет оккупирован, приводит слова Никифорова «НВ».

20 января президент США Джо Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.