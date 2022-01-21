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Курс доллара достиг максимального значения с апреля 2021 года

Иван Юминов

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара достиг максимального значения с апреля 2021 года
Фото: depositphotos

Курс доллара достиг максимального значения с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 21 января.

Стоимость американской валюты расчетами «завтра» выросла на 77 копеек до 77,45 рубля. При этом курс евро увеличился на 1,19 рубля до 87,9 рубля, отмечается на сайте биржи.

20 января экономист Наталья Мильчакова рассказала, что обострение геополитических рисков и угроза новых санкций против России все еще на повестке дня. Это будет создавать довольно сильную волатильность рубля в январе-феврале.

По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, поэтому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы, а значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.

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