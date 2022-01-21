Курс доллара достиг максимального значения с апреля 2021 года

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По словам эксперта, на курс российской валюты может оказать влияние ряд факторов. Во-первых, решение ФРС по процентной ставке, которое будет объявлено 26 января. И хотя повышение ставок начнется не ранее марта, риторика ФРС будет ужесточаться, а это может повлиять на укрепление доллара.

В то же время в начале февраля состоится очередная встреча ОПЕК+. Скорее всего, страны не будут увеличивать объемы добычи нефти, поэтому на этом рынке спрос и предложение будут сбалансированы, а значит, текущий тренд на рост цен может продолжиться, что окажет поддержку рублю.