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Лавров и Блинкен условились активизировать нормализацию работы посольств

Иван Юминов

В мире
Лавров и Блинкен условились активизировать нормализацию работы посольств
Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации функционирования посольств. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в пятницу, 21 января.

— При обсуждении двусторонней проблематики отношений с США констатировано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима, — говорится в сообщении.

Москва, как уточняется, выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Россия требует возвращения конфискованной дипломатической недвижимости в США, отмечается на сайте МИД.

21 января заявил, что Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ.

Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.

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