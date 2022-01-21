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«Будете спрашивать о России»: Байден отказался отвечать на вопросы СМИ

Иван Юминов

В мире
«Будете спрашивать о России»: Байден отказался отвечать на вопросы СМИ
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден по завершении совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов.

— У меня не будет времени на вопросы сейчас, потому что этим ребятам (прочим участникам совещания — прим. «ВМ») надо спешить на самолет... А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не о том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам, — рассказал глава государства.

При этом лидер ответил на вопрос о надежности поставок сырья для микроэлектроники из-за рубежа, в том числе из Афганистана. Байден уточнил, что Вашингтон работает над этим, отмечает РИА Новости.

20 января Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

В тот же день республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

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