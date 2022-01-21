Вакцина для подростков «Спутник М» поступит в подмосковные больницы 24 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков поступит в больницы Подмосковья в ближайший понедельник. Об этом в пятницу, 21 января, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, за сегодняшний день в регионе выявили самое большое число заболевших коронавирусом — 4424. Однако при этом глава региона отметил, что количество госпитализаций осталось на прежнем уровне и половина коечного фонда остается свободной. Несмотря на то что в регионе увеличилось число вызовов врачей, выздоровление пациентов происходит достаточно быстро, добавил он.

— 35 тысяч вызовов — это не предел. Все врачи мобилизованы, но они не могут прийти ко всем. Поэтому они приходят к тем, у кого высокая температура — выше 38–39 градусов — и к тем, кто старшего возраста, — заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что штамм «омикрон» протекает у пациентов сравнительно легко, однако «количество обращений огромно». По его словам, в области служба скорой помощи, терапевты и узкие специалисты «работают очень напряженно».

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До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в России дети все чаще заболевают штаммом коронавируса «омикрон» с последующей госпитализацией. О том, почему дети стали чаще болеть коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

До этого вирусолог, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что основная задача вакцины от коронавируса «Спутник М» состоит в защите подростков от инфекции и избавлении их от тяжелых осложнений.