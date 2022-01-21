Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вакцина для подростков «Спутник М» поступит в подмосковные больницы 24 января

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Город
Вакцина для подростков «Спутник М» поступит в подмосковные больницы 24 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков поступит в больницы Подмосковья в ближайший понедельник. Об этом в пятницу, 21 января, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, за сегодняшний день в регионе выявили самое большое число заболевших коронавирусом — 4424. Однако при этом глава региона отметил, что количество госпитализаций осталось на прежнем уровне и половина коечного фонда остается свободной. Несмотря на то что в регионе увеличилось число вызовов врачей, выздоровление пациентов происходит достаточно быстро, добавил он.

— 35 тысяч вызовов — это не предел. Все врачи мобилизованы, но они не могут прийти ко всем. Поэтому они приходят к тем, у кого высокая температура — выше 38–39 градусов — и к тем, кто старшего возраста, — заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что штамм «омикрон» протекает у пациентов сравнительно легко, однако «количество обращений огромно». По его словам, в области служба скорой помощи, терапевты и узкие специалисты «работают очень напряженно».

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в России дети все чаще заболевают штаммом коронавируса «омикрон» с последующей госпитализацией. О том, почему дети стали чаще болеть коронавирусом, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

До этого вирусолог, молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что основная задача вакцины от коронавируса «Спутник М» состоит в защите подростков от инфекции и избавлении их от тяжелых осложнений.

Читайте также:
Вакцинация Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте