Лавров предупредил Блинкена о последствиях при игнорировании озабоченностей РФ

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров довел до госсекретаря США Энтони Блинкена, что игнорирование озабоченностей Москвы будет иметь серьезные последствия. Об этом сообщили в российском МИД в пятницу, 21 января.

— До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия, — говорится в сообщении.

Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на проекты соглашений по гарантиям безопасности, отмечается на сайте МИД.

21 января Лавров заявил, что Блинкен в ходе переговоров в Женеве пообещал предоставить письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. Москва, как уточнил он, услышала первую реакцию Вашингтона на то, что обсуждалось в форматах НАТО и ОБСЕ.

Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, подчеркнул дипломат. Лавров выразил мнение, что правильнее было бы обнародовать ответ США.