Псаки анонсировала передачу Украине вертолетов Ми-17

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США передадут Украине вертолеты российского производства Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 21 января.

— Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает, — рассказала чиновник.

Действия по данному направлению видны отчетливо, приводит слова Псаки ТАСС.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.