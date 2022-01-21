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Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Анастасия Колоскова

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Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах вечером в пятницу, 21января, из-за непогоды. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внукове задержаны десять рейсов и восемь отменены, в Домодедове задержали 15 рейсов, в Шереметьеве 15 рейсов задержали и еще 15 отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Более 25 миллионов пассажиров воспользовались аэропортом Домодедово в 2021 году. Пассажиропоток столичного аэропорта Домодедово составил порядка 25,7 миллиона человек в прошлом году. Уточняется, что за указанный период было выполнено свыше 175 тысяч взлетно-посадочных мероприятий.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

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