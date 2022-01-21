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Столичные коммунальщики приступили к очередному подметанию улиц

Анастасия Колоскова

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Столичные коммунальщики приступили к очередному подметанию улиц
Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН Москва

Столичные коммунальные службы приступили к очередному механизированному подметанию дорог и тротуаров города с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 21 января.

В ведомстве отметили, что интенсивный снегопад наблюдается во всех районах столицы. За сутки сугробы в Москве выросли на шесть сантиметров.

— В 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков цикл работ повторим, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

21 января сообщалось, что в Москве к утру оказалась выполнена месячная норма по осадкам. За ночь снежные шапки выросли на два сантиметра.

Отмечается, что в столичном регионе продолжает идти снег. Месячная норма в январе в среднем составляет 42 миллиметра осадков.

К вечеру норма будет превышена, и сугробы подрастут еще больше. Высота сугробов составляет 38 сантиметров, что выше климатической нормы на 13 сантиметров.

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