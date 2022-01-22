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Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева

Юлия Курганова

Политика
Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях в отношении российского дизайнера Артемия Лебедева. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 21 января, на сайте главы государства.

— Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

К указу прилагается дополнение со списком фамилий, в отношении которых вводятся санкции. Там есть имя Лебедева Артемия Андреевича 1975 года рождения, арт-директора «Студии Артемия Лебедева».

Под санкциями также оказались несколько российских судей и трое граждан Австрии. Также ограничения ввели в отношении ряда компаний, в том числе «Геоземстроя», «Ленпромтранспроекта» и «Страховой бизнес группы».

Санкции включают в себя блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановку финансовых операций.

20 декабря Зеленский заявил о необходимости превентивных санкций против России. Санкции следует вводить превентивно, чтобы не допустить у Москвы мыслей об эскалации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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