В НАТО отвергли требование РФ вывести войска альянса из Восточной Европы

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В НАТО отвергли требование России вывести войска альянса из стран Восточной Европы. Об этом сообщила в пятницу, 21 января, представитель организации Оана Лунгеску журналистам.

— НАТО не откажется от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе от присутствия войск в восточной части альянса. Требования России разделят членов НАТО на государства первого и второго класса, чего мы принять не можем, — сказала она.

Лунгеску отметила, что НАТО «всегда будет отвечать на ухудшении своей безопасности усилением коллективной обороны», передает ТАСС.

21 января МИД РФ сообщил, что предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Альянс должен вернуться к конфигурации 1997 года.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.