Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист Тимаков перечислил комплекс симптомов «омикрон»-штамма

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков перечислил комплекс симптомов «омикрон»-штамма
Фото: depositphotos

При «омикрон»-штамме COVID-19 болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что человек заразился «омикроном».

Но медик пояснил, что проявление одного из этих симптомов тоже может свидетельствовать об «омикроне», а течение болезни может быть разнообразным.

— «Омикрон» может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна, и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе, — рассказал Тимаков, передает ТАСС.

1/3
2/3
3/3

Академик РАН назвал способ борьбы с «омикроном» с помощью водки. По словам доктора медицинских наук Сергея Колесникова, дыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы.

Читайте также:
признаки инфекционист Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте