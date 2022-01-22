Инфекционист Тимаков перечислил комплекс симптомов «омикрон»-штамма

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При «омикрон»-штамме COVID-19 болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что человек заразился «омикроном».

Но медик пояснил, что проявление одного из этих симптомов тоже может свидетельствовать об «омикроне», а течение болезни может быть разнообразным.

— «Омикрон» может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна, и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе, — рассказал Тимаков, передает ТАСС.

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Академик РАН назвал способ борьбы с «омикроном» с помощью водки. По словам доктора медицинских наук Сергея Колесникова, дыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы.