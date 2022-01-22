Врачи назвали признак прогрессирующего рака, который проявляется на лице

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Врачи напомнили, что ранняя диагностика онкологических заболеваний имеет важное значение для обеспечения успешного лечения. Один из ранних признаков рака легких может быть особенно заметен утром на лице.

— По мере распространения рака легких иногда образуются опухоли, ограничивающие большую вену, которая отводит кровь от головы и рук обратно к сердцу. Когда это происходит, кровоток замедляется, заставляя кровь возвращаться в вены. Избыток жидкости может привести к опуханию лица, шеи, верхней части груди и рук, — рассказали медики.

Они отметили, что такое накопление жидкости также может привести к обесцвечиванию верхней части тела. Кожа в этих областях может приобретать синевато-красный оттенок.

— Отек может развиваться быстро или медленно. Однако утром отек лица или глаз будет заметен первым делом, — пояснили врачи.

Специалисты добавили, что рак легких трудно вылечить на более поздних стадиях, поэтому время постановки диагноза очень важно, сообщается на портале Express.

Врачи перечислили симптомы рака легких. На симптомы рака легких иногда не обращают внимания, но следует с большей ответственностью относиться к своему здоровью, отметили медики.