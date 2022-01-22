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Арнольд Шварценеггер попал в аварию

Юлия Курганова

В мире
Арнольд Шварценеггер попал в аварию
Фото: @ schwarzenegger/ Аккаунт Арнольда Шварценеггера в Instagram

74-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили американские СМИ.

Уточняется, что артист ехал на своем черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. По словам очевидцев, авария была настолько сильной, что в автомобиле звезды сработали подушки безопасности.

Стало известно, что Шварценеггер не пострадал. Женщину, которая была за рулем другой машины, с травмами доставили в больницу, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Чемпиона UFC и актера Олега Тактарова жестоко избили в Мексике. Пострадавший боец предположил, что это была какая-то «супермафиозная структура». Тактарова спасли подоспевшие сотрудники полиции. После нападения прошла неделя, но он остается в Мексике из соображений безопасности.

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