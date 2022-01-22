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Составлен рейтинг самых необычных вакансий в России в январе

Георгий Соланович

Общество
Составлен рейтинг самых необычных вакансий в России в январе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Самыми необычными вакансиями в январе стали сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт. Сервис «Работа.ру» изучил 250 тысяч предложений о работе в первом месяце года и составил список самых необычных из них.

Например, в Екатеринбурге завод ищет пружинщика. В обязанности специалиста входит навивка пружин разного размера и работа с токарным станком. Краснодарский медцентр, в свою очередь, находится в поисках рефлексотерапевта — претендент обязан осматривать пациентов, собирать анамнез заболеваний и назначать соответствующую рефлексотерапию.

Приволжская железная дорога разместила вакансию о поиске сигналиста. Специалист обязан устанавливать переносные сигналы и сигнальные знаки, следить за их сохранностью и своевременно подавать звуковые и световые сигналы.

В список самых необычных вакансий также вошли аккумуляторщик в московский хладокомбинат, антенщик-мачтовик, бухгалтер-калькулятор и этикеровщик, передает ТАСС.

20 января были названы три сферы в Москве с самыми высокими медианными зарплатами в 2021 году.

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