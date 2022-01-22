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Российскому космонавту Чубе отказали в американской визе

Георгий Соланович

В мире
Российскому космонавту Чубе отказали в американской визе
Фото: Роскосмос

Российскому космонавту Николаю Чубе отказали в американской визе без объяснения причин. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что Чуба должен был прилететь в Штаты для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Это нужно для ознакомления с американским модулем МКС. Иностранные космонавты, в свою очередь, проходят тренировки в Центре подготовки имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке для ознакомления с российским сегментом станции.

— США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона, — передает ТАСС.

Чуба вошел в дублирующий состав экспедиции МКС-68 и полетит на станцию в сентябре 2022 года на корабле «Союз МС-22». Более того, весной 2023 года космонавт еще раз направится на МКС на корабле «Союз МС-23» в основном составе экипажа экспедиции МКС-69.

19 января российские космонавты подготовили новый модуль российского сегмента МКС «Причал» к стыковке с кораблями.

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