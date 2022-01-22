Биолог рассказал об отличиях «омикрона» от первоначального штамма коронавируса

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Штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 отличительных мутаций от первоначальной вариации инфекции. Об этом сообщил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

По его словам, 30 из 50 мутаций приходятся на S-белок COVID-19, а из них 10 — на фрагмент белка вируса, взаимодействующего с человеческими клетками. Мутации помогают «омикрону» быстрее проникать в клетки инфицированного и скрываться от антител. Именно из-за этих изменений в структуре вируса инкубационный период сократился до трех дней.

Тоневицкий рассказал и про еще одну отличительную черту «омикрона»: штамм предпочтительно размножается в верхних дыхательных путях человека, не нанося значительно ущерба легким.

— Коронавирус «загружает» свою «инструкцию по сборке» и использует «инфраструктуру» наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии... После связывания с антителами активность белка блокируется и вирус не может попасть в клетку, — резюмировал эксперт в беседе с РИА Новости.

22 января инфекционист Евгений Тимаков перечислил стопроцентные симптомы «омикрон»-штамма.