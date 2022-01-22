Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

23 декабря Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского.

В день памяти Григория Нисского из дома нельзя выносить мусор и золу: можно счастья своего лишиться.

В этот день обычно случается самая первая капель на морозе. Было принято ходить на Красную горку и на колышек повязывать тряпицу, загадывая желание.

23 января, нарезая хлеб, крошки нужно класть в рот, чтобы здоровье было. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. Чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года в этот день нужно приготовить и отведать мясные блюда.

Приметы погоды

В старину по этому дню судили, каким будет лето (отсюда и народное название дня — Григорий Летоуказатель):

— иней на скирдах и стогах — лето будет дождливым и холодным;

— ясная погода — жарким;

— сухой снег идет — засушливым, а мокрый — дождливым;

— ветер с юга — к частым грозам;

— иней на весь день «остается» — к ненастному лету, рожь начнет цвести под самый дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 23 января, чтобы не потерять счастье

Именины отмечают: Григорий, Павел, Анатолий, Макар.