Проект «80 лет назад. День в истории» расскажет школьникам о Битве за Москву

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Для школьников, желающих узнать историю Битвы за Москву, подготовили проект «80 лет назад. День в истории», в рамках которого ежедневно будут размещать эпизоды из военной хроники, воспоминаний солдат, дневников и писем о Великой Отечественной войне и легендарном сражении за столицу. Проект размещен на сайте московского центра «Патриот.Спорт».

— Проект «80 лет назад. День в истории» приурочен к годовщине Битвы за Москву. События конца 1941 — начала 1942 года переломили ход Великой Отечественной войны и стали первым камнем в фундаменте будущей победы. Задача проекта — показать, что война — это не только крупные боевые операции и сражения, но и повседневная жизнь миллионов людей, наполненная победами и поражениями, воинскими и трудовыми подвигами, простыми радостями и переживаниями. Сохранить память о тех событиях и людях, сделать их понятнее для современных школьников — одна из наших целей, — рассказал директор Центра Марат Кучушев.

Дата начала проекта, 22 января, приурочена к 80-й годовщине освобождения от фашистов силами войск Западного фронта поселка Уваровка, который был последним опорным пунктом немцев в Московской области. Кроме того, в этот день в 1942 году газета «Красная звезда» выпустила очерк «О 28 павших героях», где впервые рассказали о подвиге панфиловцев.

Документальный проект будет интересен всем, кто интересуется историей страны. Он поможет понять, как относились к войне красноармейцы, ополченцы, колхозники, рабочие, дети, учителя, журналисты и другие граждане, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также дети и подростки могут поучаствовать в интерактивной программе «Битва за Москву. Первая победа!», подготовленной Музеем Победы, с 20 января. Она создана для посетителей одноименной экспозиции музея. Оператором проекта выступает московский центр «Патриот.Спорт».