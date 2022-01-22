Реконструкцию подстанции «Троицкая» завершили в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Работы по реконструкции подстанции «Троицкая» в Новой Москве завершились. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Московские энергетики установили современное оборудование, внедрили автоматизированную систему телемеханики и заменили устаревшие масляные выключатели.

— Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр Росатома, детские сады и школы, — заключил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Telegram-канале уточнили, что все работы проводились без отключения потребителей, на данный момент энергоснабжение осуществляется в обычном режиме.

21 января стало известно, что московские энергетики за 2021 год подключили к электросетям более 350 значимых объектов. Так, было присоединено 82 объекта транспортной инфраструктуры, 50 медицинских организаций, 18 учреждений культуры, 28 образовательных учреждений, 17 спортивных объектов и 13 общественных пространств.