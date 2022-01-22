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Врач назвала продукты для улучшения работы мозга

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала продукты для улучшения работы мозга
Фото: depositphotos

Некоторые продукты способны поддерживать хорошее состояние сосудов, что благотворно отражается на работе мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, качество работы мозга зависит от активности кровообращения, так как с кровью в орган поступают кислород и питательные вещества.

Диетолог отметила, что защищающие сосуды микроэлементы относятся к антиоксидантам.

— Они содержатся в ягодах, фруктах, овощах. В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие, — рассказала Макиша.

Специалист порекомендовала ежедневно съедать в совокупности не менее полукилограмма свежих овощей, фруктов и ягод. Она обратила внимание на то, что крайне важен для сосудов витамин C. Больше всего его содержится в отваре шиповника, киви, черной смородине, красном болгарском перце.

— Употреблять можно не только свежие, но и замороженные продукты. При термической обработке количество антиоксидантов снижается, — цитирует диетолога «Москва 24».

Кроме того, Макиша отметила пользу какао в стимулировании выработки нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и жизненный тонус. Она посоветовала употреблять в первой половине дня 30 граммов горького шоколада или чашку какао, чтобы помочь мозгу работать лучше, а также сохранить хорошее настроение.

Также эксперт порекомендовала ежедневно есть около 30–50 граммов жирной рыбы или добавку омега-3.

Кроме того, по словам диетолога, для проведения нервных импульсов мозгу необходимы витамины группы B и магний, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, например овсянке, гречке и цельнозерновом хлебе.

До этого диетолог Марина Макиша перечислила продукты питания, которые помогают сохранить хорошее настроение.

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